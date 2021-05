Lisa Kudrow (57) gewährt einen seltenen Einblick. In der Rolle der Pheobe in der Serie Friends begeisterte sie zwischen 1994 und 2004 ein Millionenpublikum. Dabei ist die Schauspielerin offenbar gar nicht so wild auf ihren Weltruhm: Erst im vergangenen Herbst verriet sie sogar, dass sie es gehasst habe, berühmt zu sein! Dazu passt, dass Lisa ihren Sohn Julian nur selten öffentlich zeigt – dabei ist der schon 24! Doch zu seinem Geburtstag bekamen ihn ihre Fans mal wieder zu Gesicht.

Denn weil Lisa und ihr Sohn seinen Ehrentag anscheinend nicht gemeinsam feiern, starteten die beiden einen Videocall, um sich dennoch zu sehen. Auf Instagram teilte die 57-Jährige darauf hin drei Bilder, mit denen sie auch ihre Follower an dem schönen Anlass teilhaben ließ. "Ich facetime mit meinem Jungen, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen", schrieb die stolze Mama unter den Post.

Ganz unbekannt ist Julian übrigens auch nicht: Denn auch er arbeitet als Schauspieler und darf sich über mehr als 26.000 Follower auf Instagram freuen. Lisas Fans freuten sich sehr, einen Einblick in den intimen Mutter-Sohn-Moment zu bekommen. Viele schlossen sich den Glückwünschen an.

Instagram / lisakudrow Lisa Kudrows Sohn Julian im Mai 2021

Getty Images Lisa Kudrow und Courteney Cox im Jahr 2013

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

