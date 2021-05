Mit ihrer Geschichte berührt sie zahlreiche Frauen. Vor einigen Tagen teilte Julia Holz ihrer Community mit, dass sie einen rund fünf Zentimeter großen Tumor am Gebärmutterhals hat. Dieser sollte Anfang der Woche eigentlich operativ entfernt werden, doch der Tumor hat bereits gestreut. Deshalb steht nun zunächst eine intensive Strahlen- und Chemotherapie an. Diese schwere Zeit muss die Influencerin aber nicht alleine durchstehen. Sie ist seit Kurzem wieder vergeben – und zwar an ihren Ex.

Auf Instagram bringt Julia ihre Follower nun auf den neuesten Stand. "Ja, wir sind wieder zusammen", klärt sie auf ihrer Seite auf. Dazu teilt sie einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Partner, mit dem sie übrigens auch eine Tochter hat, posiert. Die zwei wollen sich gemeinsam Julias Krankheit stellen. "Ich bin so dankbar, dass ich diesen Kampf nicht alleine durchstehen muss", betont die Blondine, für die Aufgeben keine Option ist.

Tatsächlich ist Julia während dieser Zeit nicht alleine. Neben ihrem Liebsten bekommt sie auch Support von prominenten Freunden. "Du/Ihr schafft das! Du bist so eine starke Frau und ich unterstütze dich, wo ich kann", kommentiert unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) den Beitrag. Auch Natalia Osada (30) schreibt: "Du bist so stark! Du schaffst das! Hab' dich lieb."

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de