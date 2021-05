Goldiger geht es wohl kaum! Ende Dezember wurde bekannt, dass Emma Roberts (30) zum ersten Mal Mutter geworden ist. Sohnemann Rhodes ist ihr ganzer Stolz – und die Schauspielerin scheint in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz aufzugehen. Hin und wieder lässt sie ihre Fans an ihrem neuen Alltag teilhaben und postet niedliche Bilder von ihrem Baby. So auch pünktlich zum Muttertag!

Für Emma ist es der erste Muttertag als Mama – und diesen hielt sie nun in einem zauberhaften Schnappschuss fest, den sie auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte. Auf der Aufnahme hält die 30-Jährige ihren Knirps im Arm und stupst ihn liebevoll mit der Nase an. "Happy Mother’s Day", betitelte sie das Foto. Obwohl am Sonntag zahlreiche Promis Muttertagsgrüße über Social Media verschickten, scheinen die Fans nicht genug davon zu bekommen. Denn allein Emmas Post wurde innerhalb weniger Stunden über eine Million Mal gelikt.

Aber nicht nur Emma ist total vernarrt in ihren Kleinen, auch ihr Freund und Rhodes' Vater Garrett Hedlund (36) scheint voll in den Knirps verschossen. "Den Platz in meinem Herzen zu finden, jemanden mit so einer erstaunlichen Menge an Liebe und Selbstlosigkeit zu lieben... Er ist ein Engel", schwärmte der "Troja"-Darsteller im Interview mit Extra.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im März 2021

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

