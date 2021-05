John Mulaneys (38) Ehe geht in die Brüche! In den vergangenen Jahren sorgte der Komiker mit seiner Alkohol- und Drogensucht immer wieder für Schlagzeilen. Erst an Weihnachten des vergangenen Jahres kündigte der Entertainer an, dass er an sich arbeiten wolle und ließ sich in eine Entzugsklinik einweisen. Unter dem Kampf gegen die Sucht scheint aber auch das Liebesleben des US-Amerikaners zu leiden: Nach sechs Jahren Ehe gibt John jetzt die Scheidung von seiner Frau Annamarie Tendler bekannt!

Die Entscheidung über das Ehe-Aus scheint voll und ganz von John auszugehen. "Ich bin zutiefst verletzt, dass John beschlossen hat, unsere Ehe zu beenden", ließ seine Noch-Gattin Annamarie über einen Sprecher mitteilen. Ein Vertreter des TV-Stars bestätigte die Scheidung gegenüber Page Six und erklärte: "John wird sich nicht weiter dazu äußern, weil er sich auf seine Genesung konzentriert und wieder zu seiner Arbeit zurückkehren wird." Wie Quellen berichteten, soll der 38-Jährige bereits vor rund drei Monaten die Scheidung beantragt haben.

Von einem Rosenkrieg zwischen John und Annamarie fehlt bisher allerdings jede Spur. Die Schauspielerin wünsche ihrem Ex stattdessen viel Gesundheit und nur das Beste für seine Zukunft. Johns 60-tägige Reha scheint jedenfalls Früchte zu tragen: Der Comedian befinde sich in ambulanter Pflege, sei nüchtern und auf einem guten Weg, bald wieder in seinen Alltag zurückkehren zu können.

Getty Images John Mulaney, Komiker

Getty Images John Mulaney tritt bei der David-Lynch-Stiftung auf

Getty Images US-Comedian John Mulaney

