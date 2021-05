Zwischen Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (34) ist es tatsächlich ziemlich ernst. Der Sänger und die Schauspielerin sind seit knapp einem Jahr einfach unzertrennlich – das bewiesen sie bereits mit einigen Pärchenfotos und Auftritten Seite an Seite in der Öffentlichkeit. Auch Megans gemeinsame Kinder mit Ex Brian Austin Green (47) hat der Künstler im vergangenen Oktober kennengelernt. Nun war die Patchwork-Familie zusammen unterwegs – und wurde dabei abgelichtet.

Offenbar stimmt die Chemie zwischen den drei Kids und ihrem Stiefvater in spe. Wie Paparazzi-Aufnahmen von Daily Mail festhalten, war Machine Gun Kelly mit seiner Freundin und ihrem Nachwuchs – Journey (4), Bodhi (7) und Noah (8) – am vergangenen Samstag bei den Universal Studios Hollywood. Die Truppe machte dabei einen ziemlich entspannten Eindruck – als wäre es mittlerweile ganz normal für die Kids, mit dem Musiker Ausflüge zu machen.

Wiederholt legen Berichte nahe, dass die Beziehung zwischen den Stars immer enger werde. Wie ein Insider im Januar gegenüber Hollywood Life auspackte, sollen die beiden sogar schon über eine gemeinsame Zukunft nachdenken. "MGK ist der Typ Mann, den ihre Freunde definitiv langfristig an ihrer Seite sehen. Sie verbringen nahezu all ihre Zeit zusammen", erzählte die Quelle.

