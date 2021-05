Team 5ünf ist die neue Boyband in der deutschen Musiklandschaft! Die alten Business-Hasen Jay Khan (39) und Marc Terenzi (42) casteten sich drei Nachwuchstalente dazu, um die Musikgruppe zu gründen. Die drei weiteren Mitglieder sind David Lei Brandt, Joel de Tombe und Sven Lüchtenborg. Zusammen ergeben die fünf Männer eine ziemlich attraktive Bande. Doch wer von den Jungs ist eigentlich vergeben und an wen? Promiflash liefert euch hier eine Übersicht.

Wenn man sich die Instagram-Solo-Accounts der fünf Jungs anschaut, wird man bei dreien schnell fündig: David, Joel und Marc sind glücklich vergeben. Davids bessere Hälfte heißt offenbar India – auf seinem Profil kann man diversen Pärchen-Content finden, denn er widmet ihr im Netz immer wieder süße Zeilen und macht ihr dort öffentliche Liebeserklärungen. Ähnlich viel turtelt auch sein Bandkollege Joel in den sozialen Netzwerken. Seine Liebste heißt Jesseli und scheint als Model tätig zu sein.

Mit wem Marc zusammen ist, weiß der Großteil von TV-Deutschland schon, immerhin waren er und seine Liebste bereits zusammen in Interviews oder in TV-Shows zu sehen. Die Frau an seiner Seite ist die Berlinerin Viviane – die beiden wohnen mittlerweile sogar zusammen. Ob Sven und Jay ihre Herzdamen auch bereits gefunden haben, ist nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / davidleibrandt David Lei Brandt mit seiner Freundin India

Anzeige

Instagram / joeldetombe Joel de Tombe mit seiner Freundin Jesseli

Anzeige

Hauter,Katrin / ActionPress Marc Terenzi und seine Freundin Viviane bei einem Event in Essen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de