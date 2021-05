Knossis (34) Nachwuchs wird immer größer! Der Täglich frisch geröstet-Moderator und selbst ernannter "König des Internets" ist nicht nur ein absoluter Star im Netz, sondern auch stolzer Vater eines kleinen Sohnes. Seinen "Bubi" bekamen die Fans des Webstars bereits öfter in kurzen Clips an seiner Seite zu sehen. Jetzt stand für die Netz-Bekanntheit ein ganz besonderer Tag an: Knossis Sohn ist zwei Jahre alt geworden!

"Mein Bubi wird heute schon zwei", teilte Knossi am vergangenen Sonntag stolz seiner Community via Instagram mit. Der Entertainer kann es offenbar selbst kaum fassen. "Es ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt und sie groß werden", verriet der Streamer und würde am liebsten die Zeit anhalten. Zu seinem Ehrentag durfte sich der kleine Knirps über eine Torte mit dem Motiv der Kinderserie "Feuerwehrmann Sam" freuen. Und auch Knossis prominente Freunde ließen dem Nachwuchs Glückwünsche zukommen. So gratulierte Sükrü Pehlivan (48) beispielsweise mit den Worten: "Alles Liebe für den kleinen Prinz!"

Das Gesicht des Jungen bekamen Knossis Follower bisher zwar nie zu sehen – die Herzen der Zuschauer lässt der kleine Mann aber trotzdem höherschlagen. Und auch für Knossi ging erst vor wenigen Tagen ein großer Wunsch in Erfüllung: Kurz vor dem Ende der Dreharbeiten besuchte "Bubi" seinen Papa bei dessen Show im TV-Studio.

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Knossi in seiner eigenen Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet"

Anzeige

Instagram / knossi Knossi im Tonstudio

Anzeige

Instagram / ida_knossalla Knossi mit seiner Familie im TV-Studio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de