Und zack! Da war der Babybauch schon wieder weg! Kaum zwei Wochen ist es her, dass Tanja Szewczenko (43) ihre Zwillinge zur Welt gebracht hat. Im Moment ist die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin noch im Krankenhaus, denn ihre Babys kamen ein paar Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Die Jungs sind den Umständen entsprechend aber wohlauf – und auch ihrer Mama geht es nach dem Kaiserschnitt offenbar ganz gut. Und so nimmt sich Tanja jetzt Zeit, ihren Fans ein Bauch-Update zu geben.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die jetzt dreifache Mutter ein Foto von sich, auf dem sie ihren After-Baby-Bauch zeigt. "Aus meiner Megakugel ist eine Minikugel geworden. Zeit, die ich genieße, denn ich möchte mich nach und nach von meinem Babybauch verabschieden können, zu sehr habe ich diesen geliebt und ihn auch stolz präsentiert", hält Tanja zu der Aufnahme fest. Da ihre Twins ganz überraschend schon in der 34. Woche das Licht der Welt erblickten, habe sie keine Zeit gehabt, sich gebührend von ihrem Babybauch zu verabschieden.

Seit der Entbindung beobachte sie nun, wie sich ihre Rundung langsam zurückbildet. Dass das nicht von heute auf morgen passiert, sei für Tanja vollkommen in Ordnung. "Die Gebärmutter braucht Zeit! Ein Organ, was nicht viel größer als eine kleine Birne ist, dehnte sich aus, um zwei Kinder nebst Fruchtwasser und Plazenta zu tragen! Circa sechs Kilo musste meine Gebärmutter halten und ich finde, sie hat das prima gemacht", schreibt die 43-Jährige abschließend.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im März 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im April 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

