The Biggest Loser kommt bald mit neuen Folgen zurück – allerdings in etwas anderer Form. Es ist erst wenige Monate her, dass mit Ole der Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt wurde. Und die Produktion ist tatsächlich schon wieder fleißig – denn schon bald gibt es Nachschub des beliebten Abnehmformats. Doch dieses Mal nehmen nicht einzelne Kandidaten teil, sondern gleich zwei aus einer Familie!

Die Dreharbeiten sind laut DWDL.de sogar bereits im vollen Gange. Acht Paare aus jeweils einer Familie sind gerade auf der griechischen Insel Naxos und arbeiten im Camp fünf Wochen lang an ihrem Übergewicht. Die Zweierteams bestehen aus einem Elternteil und einem Kind im Alter von 15 bis 26 Jahren. Die Neuauflage wird unter dem Namen "The Biggest Loser – Power Couples" an den Start gehen – wann die Auftaktfolge laufen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Die Zuschauer können sich auch wieder auf Camp-Chefin Christine Theiss (41) freuen, die den Teilnehmern zusammen mit Trainer Ramin Abtin (48) und Arzt Dr. Christian Westerkamp zur Seite stehen wird. Neu dabei ist Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer. Auf ein altbekanntes Mitglied des Formats müssen die Fans allerdings dieses Mal verzichten: Petra Arvela wird nicht als Trainerin fungieren.

