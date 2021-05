Hat Chethrin Schulze (29) etwa einen neuen Partner an ihrer Seite? Die Ex-Love Island-Kandidatin hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass sie bisher kein großes Glück mit den Männern hatte. Seit ein paar Wochen hält sich nun schon hartnäckig das Gerücht, dass die Blondine die nächste Bachelorette wird – einige Aufnahmen im Netz sahen verdächtig nach dem bekannten Setting in Griechenland aus. Doch ob nun durch die Kuppelshow oder nicht: Chethrin hat offenbar den Richtigen gefunden!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 29-Jährige jetzt ein vielsagendes Foto: Chethrin hält hier mit einem Mann Händchen! Und damit nicht genug: Die Influencerin versah das Bild mit einem animierten Herzchen und unterlegte es zudem mit Liam Payne (27) und Rita Oras (30) Song "For You" – in dem Liebeslied heißt es unter anderem "Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet." Doch jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wer ist der Kerl? Seine Identität will Chethrin offenbar noch verbergen: Auf dem Foto ist lediglich seine Hand zu sehen.

Fest steht: Wenn Chethrin den Unbekannten wirklich als Bachelorette kennengelernt haben sollte, werden ihre Fans erst in vielen Wochen erfahren, wer der Glückliche ist – als Rosenverteilerin dürfte sie ihre Finalentscheidung nämlich nicht verraten. Doch eigentlich würde bereits die Tatsache, dass sie sich offenbar verliebt hat, schon als Spoiler gelten. Zumindest durfte das zuvor noch kein Bachelor und auch keine Bachelorette auch nur andeuten...

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit dem Unbekannten

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, April 2021 in Griechenland

