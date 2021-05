Bereuen die Aidhere-Gründer die Teilnahme an Die Höhle der Löwen? In der heutigen Sendung wagten Dr. Tobias Lorenz, Dr. Nora Mehl und Henrik Emmert sich in die Tüftler-Show und stellten dort ihr Unternehmen Aidhere und ihre App Zanadio vor – ein individuelles Behandlungsprogramm für Adipositas-Patientinnen und -Patienten. Auch wenn sie Komplimente von Ralf Dümmel (54) und Co. abstaubten, konnten sie am Ende keinen Deal ergattern. Sind die Köpfe hinter Aidhere sehr enttäuscht?

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten mal bei den Gründern nachgefragt! "Es ist natürlich schade, dass kein Deal zustande kam – aber enttäuscht sind wir nicht. Es hat sich in unseren Augen auf jeden Fall gelohnt", stellen die Tüftler klar. Aber inwiefern hat es sich trotz der Niederlage für sie rentiert? "Wir haben tolles Feedback von den Löwen bekommen und hatten mit dem Pitch in der Show eine großartige Chance, viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf unser Produkt und die Notwendigkeit einer modernen Adipositas-Therapie aufmerksam zu machen", erklären die Hamburger.

Tatsächlich könnte es auch ohne "Die Höhle der Löwen" nicht besser für die Gründer laufen – sie haben sogar die nötige Finanzspritze für ihr Unternehmen ergattern können! "Seit Oktober 2020 kann man sich Zanadio direkt vom Arzt auf Rezept verschreiben lassen. Und im April 2021 haben wir eine neue, siebenstellige Finanzierungsrunde abschließen können", freut sich das Aidhere-Team im Promiflash-Interview. "Wir haben in den letzten Monaten sehr viel erreicht und müssen all die Fortschritte und Entwicklungen manchmal selbst noch verarbeiten."

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dr. Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

