Nanu, hat Bill Kaulitz (31) neben seinem Zwilllingsbruder Tom (31) etwa auch noch einen Drilling? Man könnte es fast glauben, wenn man ihn so zufrieden lächelnd neben seinem Acryl-Abbild sieht. Der Frontmann der Band Tokio Hotel, der derzeit in seiner Wahlheimat Kalifornien lebt, könnte nicht glücklicher über sein neuestes Geschenk sein: Der Münchner Karikaturist Bernhard Prinz (46) hat Bill ein Porträt nach Los Angeles geschickt! Gegenüber Promiflash verrät der Künstler exklusiv, wie er Bills Reaktion erlebt hat.

Mit einer emotionalen Instagram-Story bedankte sich der "White Lies"-Sänger für das riesige Porträt, das ihn überspitzt, aber auch sehr detailgetreu zeigt: "Ich habe wie verrückt darauf gewartet! Ich bin so verliebt!" Sein Abbild trägt einen Pelzmantel, selbstverständlich aus Kunstpelz, wie Bill kürzlich im Netz betonte. In den Händen hält sein Doppelgänger ein Exemplar der aktuellen Biografie des gebürtigen Leipzigers. "Das Allerwichtigste ist mir die Wiedererkennbarkeit und der Humor. Ich habe einen liebevollen Blick auf die Menschen, und das soll man auch in meinen Bildern sehen. Mein Ziel ist es, dass sich die Leute freuen und lachen – niemals über jemanden! Immer miteinander", verrät der fünffache Vater gegenüber Promiflash. Dieses Ziel hat er bei Bill offensichtlich erreicht.

Und wie kam es zu diesem einzigartigen Geschenk? "Ganz ehrlich – ich hatte einfach Lust darauf. Ich mag seine Sonnenschein-Art und dass er so ein einzigartiger Paradiesvogel ist", erklärt Bernhard und fügt an: "Seine Begeisterung und ehrliche Freude machen mich sehr glücklich und stolz. Das Schönste, was man verschenken kann, ist Freude – und die ist aus Hollywood direkt zu mir nach München geschwappt." Unzählige nationale und internationale Stars wie Ralf Möller (62), Otto Waalkes (72) oder sogar Robbie Williams (47) konnten sich bereits über die besonderen Werke von Bernhard freuen. Dabei habe er keine speziellen Vorlieben bezüglich des Aussehens seiner Modelle: "Mich begeistern Menschen, Gesichter und Typen. Je individueller, desto schöner".

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seinem Porträt

Instagram / prinzbernhard Bernhard Prinz in seinem Atelier

Instagram / prinzbernhard Karikaturist Bernhard Prinz mit Ralf Moeller

