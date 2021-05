Rapper Cro (31) riskierte vor Kurzem bei einem Kinderspiel mit Capital Bra (26) sein Markenzeichen zu verlieren. Gemeinsam genießen die Musikerkollegen, die mit ihrem Feature "Blessed" momentan auf Platz zwei der Charts stehen, nicht nur beruflich die Sonne Balis, sondern sorgen auch für den einen oder anderen Lacher im Netz. Bei einer Runde Schere, Stein, Papier stand für Cro dabei besonders viel auf dem Spiel!

Die beiden Rapper duellierten sich statt mit Reimen lieber mit einer Partie Schnick, Schnack, Schnuck. In einer Instagram-Story hielt Capi fest: Für Cro ging das nicht gut aus – er musste sich gegen den Rekordkünstler geschlagen geben. Der Wetteinsatz war nichts Geringeres als die Maske des "Easy"-Interpreten. In der Story schrieb der strahlende Gewinner daraufhin, dass er diese bald bei Ebay versteigern wolle.

Vor wenigen Stunden zeigte Cro sich aber dann doch wieder mit seinem futuristischen Helm in seiner Story. Capital Bra durfte sie also wohl doch nicht an Fans verscherbeln. Der Wetteinsatz hatte seit der Veröffentlichung von Cros neuem Albums "Trip" am 30. April die altbekannte Pandamaske des Rappers abgelöst. Seitdem ist sie für Cro offenbar unverzichtbar!

