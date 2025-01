Neue Freundin? Cro Arm in Arm mit dieser Frau gesichtet

Wohl kaum einem deutschen Musiker ist sein Privatleben so wichtig wie Cro (34). Nicht umsonst schützt der Rapper schon seit Beginn seiner Karriere seine Identität, indem er bei öffentlichen Auftritten stets eine Maske trägt. Ähnlich hält er es mit seinem Liebesleben. Zwar dreht es sich in seinen Songs oftmals um die eine besondere Frau, und in den vergangenen Jahren wurde ihm auch die ein oder andere Beziehung nachgesagt. Konkrete Infos behielt er aber immer für sich. Umso überraschender sind nun diese Aufnahmen vom vergangenen Dezember, auf denen wohl Cro zu sehen ist: Arm in Arm mit einer Frau läuft der "Easy"-Star vor seinem Konzert in Nürnberg an den wartenden Fans vorbei. Die Zuschauer in den Kommentaren des TikTok-Videos fragen sich zu Recht: Ist das etwa seine neue Freundin?

Die beiden wirken extrem vertraut. Eng aneinander gekuschelt schlendern sie die Warteschlange entlang, die Blondine zieht ihrem Begleiter lachend die Kapuze, mit der er sein Gesicht versteckt, noch etwas weiter runter. Wie gewohnt gibt sich Carlo, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, nicht zu erkennen. Die Frau an seiner Seite ist dafür aber deutlich zu sehen. Der Community des Superstars scheint die Beauty im weißen Pelzmantel und passender Mütze sogar bekannt vorzukommen. "Lol, das ist Leslie", schreibt nicht nur ein Nutzer in die Kommentarspalte. Tatsächlich erinnert die Begleitung des 34-Jährigen schwer an das Model Leslie Malso. Die Social-Media-Bekanntheit und Cro folgen sich auch auf Instagram – einer ihrer neuesten Posts zeigt Leslie sogar in genau dem Outfit, das die Frau in dem Video trägt.

Wie man es von dem "10419"-Interpreten gewohnt ist, lässt er die Spekulationen unter dem Video unkommentiert. Es bleibt abzuwarten, ob er sich in Zukunft noch mal gemeinsam mit der hübschen Frau blicken lässt. Allzu oft sieht man den gebürtigen Baden-Württemberger gar nicht mehr in Deutschland. Schon vor einiger Zeit kehrte der Mann mit der Panda-Maske seiner Heimat den Rücken zu – inzwischen lebt er auf Bali.

TikTok / mira_tzi Cro und eine blonde Frau, Dezember 2024 in Nürnberg

Instagram / lucidleslie Leslie Malso, Model

