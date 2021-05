Steht bei Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) etwa eine Versöhnung ins Haus? Die Sängerin ist seit ein paar Wochen offiziell von ihrem bisherigen Verlobten Alex Rodriguez (45) getrennt – doch die Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben reißen nicht ab. In den vergangenen Tagen wurde sie wiederholt mit ihrem Ex Ben Affleck gesichtet, sie verbrachten laut TMZ sogar ein gemeinsames Wochenende in Montana. Kommen sich die Hollywoodstars 17 Jahre nach ihrer Trennung tatsächlich wieder näher? Schließlich sind beide derzeit single – und dass die zwei sich immer noch prächtig verstehen, ist wirklich nicht zu übersehen!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de