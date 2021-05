Julia Holz hat eine schreckliche Diagnose bekommen: Bei der deutschen Influencerin wurde ein Tumor im Gebärmutterhals diagnostiziert. Mittlerweile hat der Krebs leider auch schon metastasiert. Im Netz nahmen zahlreiche Follower großen Anteil an ihrem Leid. Das hat die Wahlmallorquinerin zutiefst berührt, wie sie nun in ihrer Instagram-Story erklärte: "Ich freue mich wirklich auf so viele Nachrichten immer – privat oder unter den Bildern. Das gibt mir richtig Kraft und Mut. Also danke!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de