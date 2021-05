Süße Babynews von den Alaskan Bush People-Stars Noah Brown und seiner Frau Rhain! Im Sommer 2018 gaben sich die TV-Bekanntheiten in einer intimen Zeremonie in Idaho nach zwei Jahren Beziehung das Jawort. Söhnchen Elijah Connor krönte ihr Glück wenige Monate später. Nun darf der Zweijährige sich freuen. Er wird schon bald ein großer Bruder sein: Rhain ist mit ihrem zweiten Kind schwanger!

Diese tolle Nachricht verkündete der stolze Vater nun auf Instagram. Noah teilte ein Gedicht mit seinen Followern, in dem es heißt: "Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Rhain ist schwanger und ich werde auch dieses Baby lieben." Wie weit Rhain ist und ob es ein Junge oder Mädchen wird, ist bisher nicht bekannt.

Die Fans der Reality-TV-Stars sind aber schon jetzt total aus dem Häuschen. Unter dem Beitrag ließen sie zahlreiche liebevolle Worte für die zukünftigen Zweifacheltern da. "Gratulation! Ich freue mich so für euch" oder "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, Leute! Der Kreis des Lebens in seiner schönsten Form", lauteten nur zwei Reaktionen auf den Post.

Facebook / Noah Brown Rhain und Noah Brown, Mitglieder der "Alaskan Bush People"

Instagram / noah_d_and_rhain_alisha Noah Brown mit seinem Sohn Elijah

Instagram / noah_d_and_rhain_alisha Noah und Rhain von den "Alaskan Bush People"

