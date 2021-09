Rührende Erinnerungen an Billy Brown. Das Familienoberhaupt des Alaskan Bush People-Clans ist Anfang des Jahres im Alter von 68 Jahren verstorben. Der siebenfache Vater hatte einen Krampfanfall erlitten, infolge dessen er gestorben ist. Nun gibt es neue "Alaskan Bush People"-Folgen, die Billy gewidmet sind. In einem Trailer zu der Show verrät seine Ehefrau Ami die ergreifenden letzten Worte, die Billy an sie richtete.

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show wurde vor ein paar Tagen ein kurzer Teaser zu den neuen Folgen geteilt. Darin ist nicht nur der verzweifelte Notruf zu hören, den Billys Familie nach seinem Krampfanfall tätigte, seine Liebsten teilen darin auch Erinnerungen an den gebürtigen Texaner. Seine Frau Ami erzählt zum Beispiel unter Tränen, was Billys allerletzte Worte an sie waren: "Er hat seinen Kopf zur Seite geneigt und sagte 'Ich liebe dich'."

Auch Billys Sohn Bear (34) kommt in dem kurzen Trailer zu Wort und zollt seinem Vater auf berührende Art Tribut. "Er war mein bester Freund, mein Mentor, mein Held", erklärt der 34-Jährige während ihm Tränen die Wange herunterrollen.

Getty Images Ami Brown, bekannt aus "Alaskan Bush People"

Instagram / bearbrownthekingofextreme Billy Brown

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seinem Vater Billy und seinem Bruder Gabriel

