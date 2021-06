Bear Brown (34) erinnert sich an seinen verstorbenen Vater. Anfang Februar musste der Alaskan Bush People-Protagonist einen schweren Verlust verkraften: Billy, das Oberhaupt des Familienclans, starb im Alter von 68 Jahren nach einem Schlaganfall. Seitdem ist die Zeit für Bear und seine Familie alles andere als leicht – das betont er immer wieder im Netz. Am vergangenen Donnerstag musste der Reality-TV-Star nun auch erstmals seinen Geburtstag ohne seinen Daddy verbringen. Zu diesem Anlass widmete er Billy rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlichte Bear einen Beitrag, in dem er schrieb: "Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern, dass ich als Kind wild in Alaska herumgerannt bin, gejagt, gefischt und überlebt, aber auch das Leben gelebt und geliebt habe, in einer Welt, die sich von meiner heutigen sehr zu unterscheiden scheint." Er vermisse Billy sehr und sei traurig, dass dieser an seinem Ehrentag nicht mehr da sei. "Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Ich wünschte, ich könnte ihn umarmen. Dieses Jahr war das härteste in meinem Leben", fasste der 34-Jährige zusammen.

Auch wenn seine Trauer noch groß sei, stellte Bear klar, dass er dennoch aus jedem Tag das Beste machen wolle. "Ich werde weiter versuchen, so viel Spaß wie möglich zu haben. Ich weiß, dass es das ist, was er wollte", erklärte der junge Vater eines Sohnes. Jeder Tag sei ein Segen.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seinem Vater Billy und seinem Bruder Gabriel

Instagram / heroofkirrkwell Die "Alaskan Bush People" an Thanksgiving 2018

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown im Mai 2020

