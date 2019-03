Ardian Bujupi (27) meldet sich endlich mit neuer Musik zurück! 2011 nahm der Sänger an der achten Staffel von Deutschland sucht den Superstar teil. Er kam beim Publikum sogar so gut an, dass er es auf den dritten Platz schaffte. Doch nicht nur mit seiner stimmlichen Leistung machte das damalige Nachwuchstalent von sich reden: Auch seine Freundschaft zu Pietro Lombardi (26) sorgte für zahlreiche Lacher. Nun will der Musiker mit neuen Songs durchstarten – setzt er dabei auf den Support seines ehemaligen Castingshow-Buddys?

Im Promiflash-Interview ist Ardian megahappy, dass er endlich wieder hinter dem Mikro steht. Die Hälfte seines Albums ist sogar schon fertig. In Zukunft möchte er – genau wie DSDS-Kumpel Pietro – mit deutschen Songs bei seinen Fans punkten. Daher möchte der 27-Jährige eine Zusammenarbeit mit dem Chartstürmer auch nicht ausschließen. "Wir stehen ja auch beide erst am Anfang. Wir beide haben jetzt erst die Akzeptanz für unsere Musik bekommen und das kosten wir jetzt erst einmal voll aus. Jetzt ist noch nicht die Zeit für einen gemeinsamen Song, aber auf jeden Fall wird es in naher Zukunft etwas geben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen", erklärt der ehemalige Let's Dance-Kandidat.

Stilistisch passen Ardian und Pietro auf jeden Fall hervorragend zusammen, denn auch der DSDS-Dritte setzt zukünftig auf Latino-Hits à la "Señorita". "Es werden schöne Melodien – so Sommer-Songs", verrät der Sänger. Wann genau sein neues Album auf den Markt kommen wird, steht allerdings noch nicht fest.

ActionPress / Defrance Ardian Bujupi in Berlin

Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi, bekannt durch DSDS

Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi in Zürich



