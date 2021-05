Süße Überraschung von Mia Rose Harrison (3). Im vergangenen Jahr waren Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit ihren beiden Töchtern Mia und Kyla nach Dubai ausgewandert. Das Ehepaar könnte mit seinem neuen Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht glücklicher sein und versorgt seine Community regelmäßig mit Einblicken in seinen Familienalltag. So auch heute: Zum Vatertag überraschte die Dreijährige ihren Papa mit einem süßen Geschenk.

Auf Instagram hielt Sarah den Vater-Tochter-Moment fest: Mia bastelte für Dominic eine aufklappbare Karte, in die sie ein Herz mit langen Armen und Beinen gemalt und ihren Kopf darauf geklebt hatte. "Ich hab' dich sooooooooo lieb", schrieb Mia selbst zu dem Motiv. Über das selbst gemalte Präsent freute sich der 29-Jährige riesig. "Wow, ich bin ganz stolz auf dich", betonte er und umarmte seine kleine Prinzessin in dem kurzen Clip.

Auch seine Frau richtete noch ein paar rührende Worte an Domi. In einem Video filmte sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin dabei, wie sie ihren Liebsten umarmt und voller Freude verkündet: "Du bist einfach der beste Daddy auf der Welt." Das Pärchen strahlt daraufhin megahappy in die Kamera.

