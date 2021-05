Was für eine ma­jes­tä­tische Aufnahme! Vor einigen Wochen ist das Leben von Prinz Carl Philip von Schweden (42) um einiges turbulenter geworden: Er und seine Ehefrau Prinzessin Sofia (36) haben nämlich ihren dritten Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Seitdem genießen die beiden ihr neues Leben zu fünft in vollen Zügen. Kein Wunder, dass der frischgebackene Dreifach-Vater an seinem heutigen Jubiläum nur strahlen kann: Zu seinem 42. Geburtstag teilt der Palast nun ein neues Strahle-Bild von Carl Philip!

Wenn dieses glückliche Gesicht nicht Bände spricht! Via Instagram veröffentlicht das schwedische Königshaus eine aktuelle Porträtaufnahme des Prinzen anlässlich seines Ehrentages. In Uniform und ziemlich königlicher Haltung strahlt der 42-Jährige in die Kamera. "Heute ist der 42. Geburtstag von HRH Prinz Carl Philip", betitelt der Palast den Netzbeitrag. Für dieses Geburtstagsfoto schmiss sich der Schweden-Prinz nicht nur in Schale, sondern posierte auch vor einer besonderen Kulisse – und zwar im königlichen Schloss in Stockholm.

Seit der Verkündung der Geburt ist es um Carl Philip und Sofia etwas ruhiger geworden. Doch erst vor wenigen Wochen teilten die beiden auf ihrem privaten Instagram-Account ein paar zuckersüße Bilder von ihren drei Söhnen. Total liebevoll schmusen Prinz Alexander (5) und Prinz Gabriel (3) auf den Schnappschüssen mit ihrem kleinen Bruder Prinz Julian.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden bei der Nobelpreis-Verleihung

Anzeige

Instagram / prinsparet Prinz Alexander und Prinz Gabriel mit ihrem Bruder Prinz Julian

Anzeige

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de