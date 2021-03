Was für besondere Aufnahmen! Ein paar Tage ist es mittlerweile her, dass Prinzessin Sofia von Schweden (36) zum dritten Mal Mutter geworden ist. Wie ihre ersten beiden Kinder ist auch das Nesthäkchen tatsächlich wieder ein Sohn. Kurz nach der Geburt haben die frischgebackene Mama und ihr Mann Prinz Carl Philip (41) nicht nur den Namen des Kleinen verraten, sie veröffentlichten auch gleich das erste Foto. Nun legt das Paar nach und teilt gleich zwei niedliche Schnappschüsse der royalen Rasselbande.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal bedanken sich Sofia und Carl Philip für all die Glückwünsche zur Geburt und posten dazu zwei Bilder. Während auf dem einen Prinz Gabriel (3) und Prinz Alexander (4) mit ihrem kleinen Bruder kuscheln und ihn ganz vernarrt anschauen, sind auf dem anderen mit dem stolzen Vater alle männlichen Familienmitglieder auf einem Foto vereint. "Das Leben hat mir nicht nur einen, sondern vier wunderschöne Fürsten geschenkt", schreibt Sofia zu dem Beitrag.

Seit Kurzem ist Baby Julian – der mit vollständigen Titel Prinz Julian Herbert Folke von Schweden heißt – bei seiner Familie zu Hause. Paparazzi beobachteten Sofia und Carl Philip am Wochenende dabei, wie sie Hand in Hand das Krankenhaus in Danderyd verließen. Der Wonneproppen lag währenddessen in seiner Babyschale und bekam wahrscheinlich gar nichts von dem Trubel vor der Klinik mit.

Instagram / prinsparet Prinz Alexander und Prinz Gabriel mit ihrem Bruder Prinz Julian

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden bei der Nobelpreis-Verleihung

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden

