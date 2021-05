Amira Pocher (28) spricht Klartext! Die Frau von Oliver Pocher (43) machte vor Kurzem ein ehrliches Geständnis: Die Influencerin offenbarte, dass sie unter schlimmen Angstzuständen leidet – immer wieder hat die zweifache Mutter mit heftigen Panikattacken zu kämpfen. Anscheinend geht die brünette Schönheit dieses Problem nun aber an: Amira macht im Moment eine Therapie, um in Zukunft nicht mehr von ihrer Angst eingeholt zu werden.

Ein besorgter Follower fragte die 28-Jährige auf Instagram, was sie gegen ihre Panikattacken unternehme – in einem Q&A beantwortete Amira diese Frage. "Ich mache gerade eine Therapie", berichtete der "Pocher vs. Influencer"-Star. Offenbar hat die Designerin ihr Vorhaben nun in die Tat umgesetzt – in ihrem Podcast "Die Pochers hier!" hatte sie nämlich schon vor wenigen Monaten angekündigt, sich Hilfe suchen zu wollen: "Das Schlimmste ist die Angst vor der Angst. [...] Ich will gesund werden."

Amira war meist völlig plötzlich und unerwartet von den Panikattacken eingeholt worden. So erlitt die TV-Bekanntheit bereits schlimme Angstanfälle im Flugzeug oder während einer Fahrt mit einem Autozug durch einen Tunnel: "Ich habe gedacht, ich ersticke, ich sterbe jeden Moment, jetzt ist es vorbei. Mir wurde heiß und kalt."

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

ActionPress Amira Pocher, TV-Star

