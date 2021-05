Happy Birthday Christian Polanc (43)! Der Tänzer ist den Fans vor allem als Profi bei Let's Dance bekannt. Bis vergangene Woche kämpfte er noch mit TV-Moderatorin Lola Weippert (25) um den Titel. Heute, an seinem Geburtstag, stürmt er allerdings nicht das Parkett der beliebten RTL-Show. Das Paar schied vergangene Woche aus. Aber in den vergangenen 14 Jahren führte er schon so manche Promi-Dame zum Erfolg. Promiflash blickt auf das "Let's Dance"-Debüt des Geburtstagskindes zurück.

2007 nahm der 43-Jährige erstmals teil und schaffte es mit Susan Sideropoulos (40) direkt ganz oben aufs Treppchen. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin und Christian waren die Gewinner der zweiten Staffel. Auf alten Fotos sieht man, wie sie den damals noch wesentlich kleineren Pokal in der Hand halten. Dabei fällt auch auf: Christian hat sich seitdem kaum verändert. Der Tänzer ist damals wie heute bestens in Form.

Seine Erfolgsbilanz in der Sendung kann sich definitiv sehen lassen. Nach Susan führte Christian auch Maite Kelly (41) 2011 zum Sieg. Im Jahr darauf sorgte er für eine waschechte Premiere, als er mit der ersten blinden Kandidatin in der "Let's Dance"-Geschichte antrat. Sängerin Joana Zimmer (38) und er belegten sogar den vierten Platz in dem Wettbewerb. Mit Sila Sahin (35) und Vanessa Mai (29) hat der Tanzprofi den Sieg zweimal nur knapp verfehlt.

Anzeige

Stefan Gregorowius / ActionPress Christian Polanc und Maite Kelly, "Let's Dance"-Siegerpaar von 2011

Anzeige

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Stefan Gregorowius / ActionPress Joana Zimmer und ihr "Let's Dance"-Profitänzer Christian Polanc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de