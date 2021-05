Sie erwartet tatsächlich Nachwuchs! Schon seit Monaten wird darüber spekuliert, ob Georgina Fleur (31) schwanger ist oder nicht. Nachdem den Fans eine verdächtige Wölbung an ihrem Bauch aufgefallen war, versicherte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin, dass die Köstlichkeiten in ihrer Wahlheimat Dubai dafür verantwortlich seien. Jetzt verrät Georgina aber doch: Sie bekommt ein Baby. "Ich bin überglücklich, ich freue mich sehr darüber", erzählt das TV-Sternchen im "Sat.1-Frühstücksfernsehen".

