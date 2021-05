Achtung, Spoiler!

Es ist nur noch knapp zwei Wochen hin, bis Heidi Klum (47) endlich ihr Germany's next Topmodel 2021 kürt – ihre insgesamt 16. Siegerin der Castingshow. Wie Promiflash bereits berichtete, werden es angeblich fünf Kandidatinnen in diese Liveshow schaffen. Doch eine von ihnen hat, nachdem ihr diese Ehre zuteilgeworden war, wohl doch andere Pläne. Promiflash-Informationen zufolge steigt Ashley Amegan freiwillig aus und verzichtet auf ihre Teilnahme am Finale.

