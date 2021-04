Das Finale von Germany's next Topmodel rückt immer näher! Schon Ende Mai soll der Zeitpunkt, an dem Heidi Klum (47) die nächste Siegerin ihrer Show kürt, gekommen sein. In der TV-Ausstrahlung geht es zwar aktuell noch um die Top Ten, doch die Dreharbeiten für das Format sind schon seit Monaten beendet. Das bedeutet: Die Finalistinnen stehen längst fest – und Promiflash verrät, für welche Kandidatinnen die Modelmama sich entschieden hat!

Achtung, Spoiler!

Aus Insiderkreisen erfuhr Promiflash, dass in diesem Jahr fünf Teilnehmerinnen im Finale stehen werden. Dass Heidi so viele ihrer Schützlinge mit in die Liveshow nimmt, ist eine Seltenheit. Es geschah bisher erst einmal – im Jahr 2016. Aber wer sind die Glücklichen? Der Quelle, die anonym bleiben möchte, zufolge sind die Finalistinnen Ashley Amegan, Soulin Omar, Romina Palm (21), Dascha Carriero (21) und Alex Mariah Peter.

Auch über den Staffel-Showdown selbst erfuhr Promiflash schon einiges. So soll das Finale wie immer live stattfinden und Heidi samt ihres Gatten Tom Kaulitz (31) und dessen Bruder Bill (31) – im Gegensatz zum vergangenen Jahr – auch im Studio vor Ort sein. Angeblich findet das Ganze in Berlin statt.

