Hat Yasin Mohamed sein Herz etwa anderweitig verloren? Der Sportler überredete seine Freundin Alicia Costa Pinhero, mit ihm zu Temptation Island zu gehen – um ihr seine Treue zu beweisen. Diese Aktion ging allerdings mächtig nach hinten los: Der Tattoo-Liebhaber feierte nicht nur ausgelassen, er schäkerte auch noch heftig mit der Verführerin Krissi Dudás. Hat sich Yasin inzwischen sogar in die Single-Dame verliebt?

"Ich finde dich einfach toll. Fertig. Mehr sage ich nicht", gesteht Yasin der Brünetten in einem Gespräch unter vier Augen – auch Krissi gibt zu, bereits Gefühle für den Muskelmann entwickelt zu haben. Ihre Aufgabe als Verführerin habe sie schon seit Langem ausgeblendet – inzwischen handele sie nur noch nach ihren Emotionen. Der augenscheinlich überforderte Münchner geht daraufhin seine Optionen durch: "Ich kann doch nicht beim letzten Lagerfeuer sitzen und sagen: 'Ich habe mich in 'ne Neue verliebt.' Das kann ich doch nicht sagen."

Offenbar scheint Yasin sich mehr zu der Beauty hingezogen zu fühlen, als ihm lieb wäre: "Ich bin einfach ein emotionaler Mensch, ich bin immer bei allem dabei und dann steigere ich mich in alles so heftig hinein." Nun sei der 29-Jährige in einer Situation gelandet, in die er nicht kommen wollte.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Yasin Mohamed und Krissi Dudás

TVNOW Yasin Mohamed und Krissi Dudás

