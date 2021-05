Sophia Thiel (26) plaudert über ihre Ex-Beziehung! Nach einer fast zweijährigen Internet-Pause meldete sich die Fitnessinfluencerin im Februar 2021 zurück. Sie veröffentlichte sogar ein Buch, um ihre festgestellte Essstörung zu verarbeiten – und thematisierte auch die Trennung von ihrem damaligen Freund und Manager Charly. Weil er den Bruch ausgelöst haben soll, dürfte diese Sache wohl viele überraschen: Charly bat Sophia offenbar um eine zweite Chance!

Als es der YouTuberin anscheinend gerade wieder besser ging, soll Charly sie aus dem Nichts kontaktiert haben: "Er suchte das Gespräch und bat mich um Verzeihung [...]. Charly ließ nicht locker, textete, rief ständig an", schreibt sie in ihrem Werk "Come back stronger: Meine lange Suche nach mir selbst". Doch die 26-Jährige habe ihrem Verflossenen nicht mehr vertrauen können – und ließ ihn abblitzen. Außerdem deutete sie an, dass ihr schwankendes Gewicht einer der Gründe für die Trennung gewesen sein könnte.

Deshalb habe Sophia auch stark an den Absichten des Rosenheimers gezweifelt: "Interessant, dachte ich, kaum dass ich wieder in Shape bin, steht er wieder auf der Matte... Hatte er sich davor von mir abgewandt, weil ich mein Essen manchmal nicht unter Kontrolle hatte? Weil ich dicker geworden bin?", schildert sie ihre emotionalen Gedanken.

Instagram / sophia.thiel Fitness-Bloggerin Sophia Thiel

