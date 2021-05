Ist das der wahre Grund für die Trennung von Sophia Thiel (26) und ihrem Ex? Knapp ein Jahr vor ihrer Social-Media-Pause gab die Fitnessinfluencerin 2018 den Bruch mit ihrem langjährigen Freund Charly bekannt. Warum die einstigen Turteltauben entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen, verrieten sie damals nicht. Doch nun deutete die YouTuberin an: Sophias Körper könnte einer der Gründe für die Trennung gewesen sein!

In ihrem Buch "Come back stronger: Meine lange Suche nach mir selbst" schildert die 26-Jährige einen "heftigen Streit" mit Charly, der letztendlich zur Trennung führte. "Wir wussten beide, dass ich nicht in Topform war", schreibt sie in dem Werk. Und das habe er anscheinend kritisiert – denn ihr trainierter Body sei repräsentativ für die Marke und das Unternehmen gewesen, welches sie gemeinsam aufgebaut hatten. "Insofern war Charlys Kritik an meiner Form wahrscheinlich auch durch die Angst motiviert, wie die Firma ablaufen würde. Inzwischen hatte ich das Gefühl, dass meine Körperform dadurch gleichzeitig unserer Beziehung schadete", erklärt sie weiter.

Später habe sie sich auch gefragt, ob ihre Liebe gescheitert war, weil Charly sie vielleicht zu dick fand. Denn ihr Gewicht soll zu der Zeit extrem geschwankt haben. Obwohl er vorerst wohl nur eine räumliche Trennung vorgeschlagen hatte, sei Sophia sofort klar gewesen: Es werde keine Liebes-Reunion geben – denn sie habe dem Rosenheimer nicht mehr vertrauen können. Mittlerweile ist die blonde Beauty aber wieder glücklich vergeben.

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Bloggerin

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

