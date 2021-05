Sophia Thiel (26) schwebt auf Wolke sieben! Die Fitness-Vloggerin verkündete vergangenen März, dass sie in festen Händen ist. Raphael Birchner, den die Blondine bereits 2015 kennenlernte, ist bereits seit über einem Jahr an Sophias Seite und macht sich als männlicher Begleiter sichtlich gut! Dass die beiden auch jetzt noch verliebt wie am ersten Tag sind, beweisen sie nun mit einem supersüßen Pärchenfoto!

Mit dem Hashtag #supercringe, warnt Sophia ihre Fans vor: Das Bild, das sie jetzt zu sehen bekommen, strotzt in der Beschreibung nämlich nur so vor Liebesbekundungen an Raphael. Das Pärchen zeigt sich auf dem Schnappschuss, den Sophia jetzt auf Instagram teilt, Arm in Arm. Die beiden rocken mit Jeans und Sneakers den sportlichen Look und sind offensichtlich auch heute noch überglücklich mit ihrer Beziehung!

Dass es Sophia nach ihrer Social-Media-Auszeit wieder so gut geht – daran ist Raphael sicher nicht unbeteiligt. Der schreibt seiner Liebsten: "Ich liebe dich, Babe." Das möchte Sophia nicht so stehen lassen und entgegnet: "Immer ein Mal mehr als du!" Dass sie dafür die Kritik erhält, total kindisch zu sein, stört Sophia nicht weiter. Sie meint: "In einer Beziehung wird man automatisch wieder zehn Jahre alt – ich mag's."

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und Raphael Birchner

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

