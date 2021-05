War das Echo zu stark für sie? Billie Eilish (19) überraschte ihre Fans vor Kurzem mit einem Shooting für die britische Vogue: Denn der Megastar, der seinen Körper meist in weit geschnittene Outfits hüllt, präsentierte sich in hautengen Dessous. Für das Magazin-Cover gab es viel Lob von ihren Kollegen und Followern – doch das Feedback überwältigte die Sängerin offenbar auch: Jetzt verriet sie, dass sie danach beinahe mit dem Posten aufgehört hätte.

Als Billie die Bilder des Cover-Shootings auf ihrem Instagramprofil postete, stellte sie einen neuen Rekord auf: In weniger als sechs Minuten erhielt ihr Beitrag mehr als eine Million Likes! In der Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" berichtete sie nun, dass sie das an den Rand des Wahnsinns gebracht habe: "Ich war sehr aufgewühlt. Ich dachte aber eher darüber nach, nie wieder etwas zu posten. Das hat mir alles mehr Spaß gemacht, als es noch weniger Leute interessiert hat."

Ihr sei es wichtig, andere Menschen dazu zu ermutigen, sich selbst zu akzeptieren, betonte die "Bad Guy"-Interpretin: "Es geht vor allem darum, sich gut zu fühlen: Wenn du dich ein einem Outfit wohlfühlst, dann siehst du auch gut aus." Gleichzeitig sei es aber auch völlig in Ordnung, mit einer Schönheits-OP nachzuhelfen, wenn man das möchte, erklärte Billie.

Cover und Bildstrecke mit Billie Eilish © Foto: Craig McDean für British VOGUE Billie Eilish auf dem Cover der britischen Vogue

Getty Images Sängerin Billie Eilish

Instagram / billieeilish Billie Eilish, April 2021

