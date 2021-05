Die bulgarische ESC-Kandidatin Victoria Georgieva bekommt deutschsprachigen Promi-Support! Am 22. Mai steigt nach der Corona-bedingten Zwangspause 2020 endlich das Finale des 65. Eurovision Song Contest. Während die deutsche Wettbewerbshoffnung Jendrik Sigwart (26) direkt in die letzte Runde einziehen darf, muss sich Victoria am 20. Mai noch im zweiten Halbfinale beweisen. Die 23-Jährige hat einen großen Fan, der deutschlandweit bekannt ist: ihre bulgarische Künstler-Kollegin Lucy Diakovska (45)! Der No Angels-Star entdeckte Victoria bereits 2015 als Jurorin in der bulgarischen Version der Castingshow X Factor. Seither supportet sie ihren Schützling und rechnet ihm und seinem Song beim ESC große Chancen aus, wie Lucy Promiflash verrät: "Victoria hat eine sehr leuchtende Aura. Obwohl sie beim Singen manchmal wie versteinert im Gesicht wirkt, weil sie so im Moment ist, ist ihre Aura trotzdem strahlend. Das ist etwas, was man gar nicht übersehen kann."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de