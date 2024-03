Was denkt Dschungelkönigin Lucy über Mike und Leylas Liebe?

Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) bekennen sich zu ihrer Liebe. Mit einer süßen Geste und viel Deko fragte der Realitystar seine Liebste, ob sie offiziell seine Freundin sein möchte. Lucy Diakovska (47), die Dschungelcamp-Kollegin des frisch gebackenen Paares, kann daran nichts Schlechtes finden: "Wenn sich die Täubchen lieben, dann sollen die auch weiter turteln. Ich finde das nicht verwerflich." Sie freut sich für ihre ehemaligen Mitcamper. Dass es zwischen den beiden Turteltauben in der Zukunft noch so richtig ernst werden könnte, schließt sie nicht aus. "Vielleicht kommen sie dann irgendwann in meine Hochzeitssuite im Hotel, wer weiß", freut sich die Dschungelkönigin im Interview mit RTL.

Gleichzeitig weiß der No Angels-Star, dass die Liebe in der Öffentlichkeit kein leichtes Unterfangen ist. "Die sollen das hoffentlich nur für sich machen, ich gehe davon aus und die sollen eine wunderbare Zeit miteinander haben", meint Lucy zuversichtlich. Es sei schwer, sich nicht in seine Beziehungen reinquatschen zu lassen. Doch sie ist überzeugt davon, dass Mike und Leyla gemeinsam auch dieses Hindernis meistern können.

Mit ihrer Einschätzung scheint Lucy richtig zu liegen. Seit den Anfängen der Romanze im australischen Busch hagelte es immer wieder Kritik. Viele Fans glauben dem Paar den Flirt nicht so recht. Doch der Hass, mit dem Mike und Leyla im Netz konfrontiert werden, stört sie wenig. "Das ist mir scheißegal, weil ich weiß, dass alles zu hundert Prozent echt ist", erklärt Mike im Interview mit Promiflash.

RTL / Stefan Thoyah Die neue Dschungelkönigin Lucy Diakovska

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

