Nervig? So erlebte Lucy Diakovska das Drama um Kim und Mike

Wie war das Drama für sie? Am Sonntagabend wurde Lucy Diakovska (47) zur Königin der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps gekrönt. Ihre Reise im australischen Busch wurde allerdings fast von den Streitigkeiten um Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) überschattet, die sich ständig wegen vergangener Geschichten in den Haaren hatten. Die Zuschauer waren davon genervt. So hat Lucy die Situation mit Kim und Mike wahrgenommen.

"Kim hat mich auf keinen Fall genervt. Ich habe komischerweise die größten Streitigkeiten überhaupt nicht miterlebt, weil ich jedes Mal bei einer Prüfung war und als ich zurückgekommen bin, ist irgendwas passiert", erzählt die No Angels-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Lucy bedauere es, dass die Diskussionen so stattfinden mussten: "Ich fand es schade, dass beide nicht wirklich einen Weg zueinander gefunden haben."

Die Streitigkeiten dominierten aber nicht nur das Camp, sondern auch Kim und Mikes Gefühlslage. Der 31-Jährige fühlte sich so sehr um seine Zeit im Camp betrogen, dass er nun gar nicht mehr mit seiner Verflossenen sprechen möchte. "Ich würde nicht gerne mit ihr sprechen, weil es gibt irgendwie nicht mehr so viel von meiner Seite aus. Es ist alles klar. Ich wünsche ihr nur das Beste und sie soll von mir aus immer glücklicher werden als ich, Hauptsache, sie findet halt nicht in meinem Leben statt", stellte Mike im Promiflash-Interview klar.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Lucy gar nicht so viel von den Streitigkeiten mitbekommen hat? Ja, nicht jeder kann alles mitbekommen. Nee, das überrascht mich sehr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de