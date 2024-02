Fans empört: Kim Virginia trägt eine Krone beim Wiedersehen!

Ist das etwa respektlos? Mit dem Sieg von Lucy Diakovska (47) endete die diesjährige Staffel des Dschungelcamps und natürlich gab es auch dieses Mal ein großes Wiedersehen mit den Kandidaten. Bei diesem hatte vor allem die Dschungel-Queen einen großen Auftritt, der aber von einer anderen Person überschattet wurde: Kim Virginia Hartung (28) trug beim Wiedersehen mit den Campern eine Krone und Königin Lucy nicht!

Und das verwirrte auch die Moderatorin Sonja Zietlow (55) bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen". "Wo ist deine Krone? Und das Zepter? [...] Und wie findet das denn eine Königin, dass hier jemand eine Krone aufhat, ohne gekrönt worden zu sein?", fragte sie verdutzt. Statt Lucy, die ohne den Kopfschmuck erschien, trug nämlich Kim ein glitzerndes Krönchen auf dem Kopf.

Vor allem bei den Zuschauern sorgt das für Empörung. So schreibt ein Nutzer auf X: "Kims Aufzug ist definitiv das Respektloseste, das ich in den paar Minuten bis jetzt gesehen habe!" Und auch ein weiterer User stimmt zu: "Ich glaube, Kim zieht auch etwas Weißes an, wenn sie auf eine Hochzeit eingeladen ist!" Lucy sieht das Ganze hingegen entspannt. "Kim war von Anfang an eigentlich schon so die geheime Dschungelkönigin!", merkte sie an.

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Lucy Diakovska und Sonja Zietlow im Dschungel-Baumhaus

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Lucy Diakovska und Kim Virginia im Dschungelcamp

