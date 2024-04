Wildes Jahr: Dschungelkönigin Lucy Diakovska hat Geburtstag!

Bei Lucy Diakovska ist in den vergangenen 365 Tagen so einiges passiert. Ihr 48. Geburtstag ist Grund genug, auf die bewegendsten Momente ihres vergangenen Jahres zurückzublicken. An kaum einem Fan des deutschen Trash-TVs dürfte ihre Teilnahme am Dschungelcamp vorbeigegangen sein. In der australischen Wildnis sammelte die No Angels-Sängerin Sympathiepunkte mit ihrer authentischen Art und ihrem Einsatz in den Dschungelprüfungen. Am Ende ging sie als stolze Siegerin aus dem Format. "Ich danke euch allen, dass ihr mir dieses Zepter anvertraut. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen!", sicherte sie den Fans bei ihrer Krönung zu.

In ihrem privaten Umfeld musste die gebürtige Bulgarin einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten. Während sie sich in Australien für das Dschungelcamp vorbereitet hatte, war ihr geliebter Hund verstorben. Lucy hatte damals die Entscheidung getroffen, den Pitbull Alec einschläfern zu lassen. Doch sie blickte positiv auf das Leben des Vierbeiners zurück. "Jeder Tag, den er erlebt hat, ist ein Geschenk Gottes. Er hat so einen tollen Sommer gehabt!", verriet sie gegenüber RTL. Neben dieser traurigen Nachricht gab es im vergangenen Jahr auch Grund zur Freude für die "Daylight"-Interpretin. "Am 1. Februar bin ich zum dritten Mal Tante geworden! Denn mein Bruder hat sein drittes Kind bekommen. Beziehungsweise nicht er, sondern seine Frau!", erklärte sie während einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash.

Ihren Ehrentag verbringt die frischgebackene 48-Jährige in einem Strandhotel in Bulgarien. Zur Feier des Tages postet sie ein Selfie von sich am Strand, auf dem sie ohne Make-up und Filter in die Kamera strahlt. Unter diesem Post sammeln sich die Geburtstagswünsche für den Popstar. Ihre Bandkollegin Nadja Benaissa (41) schreibt: "Happy Birthday, Schatz! Viel Spaß am Meer." Die Personaltrainerin war schon im Dschungelcamp eine Stütze für Lucy. Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" lobte sie ihre langjährige Freundin: "Authentisch, herzlich, fair, mutig, kämpferisch. Das ist Lucy!"

RTL / Stefan Thoyah Die neue Dschungelkönigin Lucy Diakovska

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa im Juli 2021

