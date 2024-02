Produktion angeschwindelt: Lucy enthüllt Dschungel-Geheimnis

Sie ist ein offenes Buch! Lucy Diakovska (47) hat sich in kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer gekämpft und ist nun die frisch gebackene Dschungelkönigin. In der Zeit im australischen Busch begeisterte der No Angels-Star mit seiner offenen, liebevollen und furchtlosen Art. Die Sängerin teilte mit ihren Mitcampern intime Details und ließ die Fans tief in ihr Innerstes blicken. Doch ein Geheimnis behielt Lucy die Sendung über für sich...

Gegenüber Bild plaudert Lucy aus, wovon nicht ein mal der Sender und die Moderatoren wussten: "Vor dem Camp war die Essensprüfung das Einzige, bei dem ich sicher war, dass ich scheitern würde." Die Dschungelkönigin erklärte ihre Heimlichtuerei so: "Ich wollte nicht riskieren, dass genau solche Prüfungen für mich arrangiert werden. Ich gab noch vor: 'Nein, ich komme mit allem klar'." Ein ganz schön schlauer Schachzug – denn echte Dschungel-Fans wissen, dass die Schwächen der Kandidaten gerne ausgenutzt werden.

Nach Scheitern sah die finale Essensprüfung der Busch-Queen ganz und gar nicht aus. Lucy stellte sich ihrer Angst und erspielte unglaubliche vier von fünf Sternen. "Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich unbedingt gewinnen wollte, ich wollte für mich selbst siegen und meinen Kampfgeist unter Beweis stellen", erklärt die 47-Jährige ihre beachtliche Leistung.

RTL / Stefan Thoyah Die neue Dschungelkönigin Lucy Diakovska

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

