Lucy Diakovska trauert um Rosenstolz-Frontfrau AnNa R. (†)

Die Musikwelt muss einen großen Verlust verarbeiten: Die ehemalige Frontfrau der Band Rosenstolz, AnNa R. (✝55), ist im Alter von 55 Jahren verstorben. Seitdem ihr Tod bekannt gegeben wurde, zeigten sich viele ihrer Kollegen fassungslos und tief bestürzt. Auch No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) meldet sich nun dazu auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Story repostet sie ein Bild der Sängerin, das AnNa selbst noch Ende Februar auf ihrem Account geteilt hatte. Dazu schreibt Lucy rührend: "Anna, meine Heldin... und was bleibt, ist deine Musik." Das Foto zeigt die Musikerin, wie sie ihre Fans und Freunde kannten: Mit einem Mikrofon in der Hand auf der Bühne.

Auch AnNas Bandkollege Peter Plate (57) zollte der Musikerin schon Tribut. Auf seinem eigenen Account schrieb er zu einem Foto: "Meine liebste AnNa, ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. [...] Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war. [...] Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen." Über 20 Jahre lang standen Peter und die verstorbene Musikerin als Duo zusammen auf der Bühne.

Der Tod von AnNa, die mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen hieß, wurde über dieselbe Social-Media-Plattform bekannt gegeben. In einem Statement hieß es: "AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst." Bisher wurden keine Details zu den Umständen ihres Todes mitgeteilt – doch es ist bekannt, dass AnNa bis zuletzt im Netz und auf der Bühne aktiv war. Ihr Tod kam demnach umso überraschender.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Plate und AnNa R., März 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. von Rosenstolz