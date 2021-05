Kommt Lamar Odom (41) etwa nicht für seinen Nachwuchs auf? Der ehemalige Basketballprofi ist nicht nur der Ex-Partner von TV-Bekanntheit Khloé Kardashian (36), sondern auch stolzer Familienvater. Mit seiner Ex-Partnerin Liza Morales (42) hat der NBA-Star zwei gemeinsame Kinder im Alter von 19 und 23 Jahren. Nach der Trennung von der Designerin muss der Sportler weiterhin für den Unterhalt der Kids aufkommen – doch gerade das scheint Lamar aktuell nicht zu tun...

Wie Foxnews berichtete, soll Liza am vergangenen Donnerstag eine Klage am Obersten Gerichtshof von Manhattan eingereicht haben mit der Begründung, dass Lamar seit Juni vergangenen Jahres die Zahlung des Kindergeldes eingestellt habe. Damit verstoße der 41-Jährige gegen die bereits im Jahr 2015 getroffene Vereinbarung. Dort wurde nämlich festgelegt, dass Lamar monatlich etwa 5.000 Euro an seine Kids abdrücken muss, sowie zusätzlich die Studiengebühren und eine Zahlung für die 9-Millionen-Dollar Lebensversicherung übernehmen.

Stattdessen würde Lamar nur noch sporadisch Beträge direkt an seine Sprösslinge überweisen – doch das brachte die Familie nun in ernsthafte Schwierigkeiten: Das Fehlen des Unterhalts habe dazu geführt, dass Liza die Monatsmiete inzwischen nicht mehr zahlen könne und dem Trio nun eine Räumung ihrer Wohnung droht. Außerdem könne Lamars Sohn aufgrund der fehlenden Studiengebühren nicht weiter zum College gehen.

Getty Images Lamar Odom, Basketballer

Instagram / truliza4u Liza Morales im Januar 2020

Getty Images Lamar Odom, Profisportler

