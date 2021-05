Diese Bilder geben wohl den endgültigen Liebesbeweis. Schon seit mehreren Wochen spekulieren die Fans von Tyler Cameron (28): Datet der einstige US-Bachelorette-Finalist das Model Camila Kendra? Immer wieder werden die beiden von Paparazzi bei gemeinsamen Unternehmungen gesichtet, bei denen sie auch Händchen gehalten haben sollen. Nun scheinen es Tyler und Camila offiziell zu machen: Bei einem öffentlichen Event können sie kaum die Finger voneinander lassen.

Just Jared liegen Bilder des Paares vor, das am Samstag in Baltimore eine Veranstaltung auf einer Pferderennbahn besucht hat. Auf den Aufnahmen wirken Tyler und Camila nicht nur total happy und ausgelassen, die Beauty schmiegt sich auch immer wieder liebevoll an ihren Partner. Die beiden wurden dabei beobachtet, wie sie vergnügt zu Major Lazor tanzten und Wetten auf ihren Favoriten platzierten.

Models scheinen genau Tylers Beuteschema zu sein. Nach seiner Teilnahme in der Rosen-Show hatte er kurzzeitig mit Gigi Hadid (26) angebandelt. Nach dem kurzen Flirt mit der Laufstegschönheit turtelte der Hottie mit Kylie Jenners (23) BFF Anastasia Karanikolaou. Nun hat sich der 26-Jährige offenbar das nächste Model geangelt.

Instagram / camila.kendra Camila Kendra, Social-Media-Star

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im April 2021

Getty Images Tyler Cameron, Ex-Bachelorette-Kandidat

