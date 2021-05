Damit hat Kate Merlan (34) wohl nicht gerechnet! Das deutsche Reality-Sternchen wurde nach seiner Teilnahme am Sommerhaus der Stars einem größeren Publikum bekannt. Seitdem unterhält Kate ihre Fans nicht nur in mehreren Reality-TV-Formaten, sondern auch als Influencerin im Netz. Dabei dokumentiert sie ebenfalls Momente, in denen nicht immer alles glatt läuft: Kate zeigte sich gerade völlig aufgebracht, weil sie von einem Vogel angeschissen wurde!

Das Tattoo-Model habe wohl gerade ein Video für seine Follower drehen wollen – da sei das unangenehme Malheur passiert: "Und dann scheißt mir so ein ekelhafter Vogel auf meinen Kopf. [...] Ich komme gerade aus der Dusche. Ich habe mich bis eben noch richtig frisch gefühlt und jetzt rieche ich nach Vogelkacke", zeterte Kate empört in ihrer Insta-Story und dokumentierte die Panne mit der Kamera. Offenbar weiß die Kampf der Realitystars-Kandidatin nicht, dass es Glück bringen soll, wenn einem das passiert.

Aber Glück braucht die rothaarige Beauty momentan offenbar nicht. Denn bei Kate scheint es sowohl karrieretechnisch als auch in Sachen Liebe richtig gut zu laufen. Anfang des Jahres gab sie die Beziehung zu dem Fußballer Jakub Jarecki bekannt – und könne sich bereits Hochzeit und Kinder mit ihm vorstellen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Instagram / jakubjarecki11 Kate Merlan und ihr Freund Jakub Jarecki

