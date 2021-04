Kate Merlan (34) hat große Zukunftspläne! Im Dezember 2020 enthüllte die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin ein süßes Liebesgeheimnis: Sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Nachdem die Gerüchteküche zuvor bereits ordentlich gebrodelt hatte, machte das Tattoomodel bekannt, dass es in Profikicker Jakub Jarecki seine große Liebe gefunden hat. Wie ernst es der Rothaarigen mit ihrem Freund ist, verriet sie jetzt im Gespräch mit Promiflash: Sie möchte Jakub nicht nur heiraten, sondern auch Kinder mit ihm.

"Auf meinen Heiratsantrag warte ich noch. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr einen bekomme. Nächstes Jahr möchte ich Kinder", erzählte die 33-Jährige im Promiflash-Interview ganz frei heraus. Ihr Liebster möchte sich zwar noch ein Jahr länger Zeit lassen und die Familienplanung erst später angehen – Kate ist sich aber sicher: Der Sportler lässt sich bestimmt noch umstimmen. "Ich schaffe das schon irgendwie, dass wir das im nächsten Jahr hinkriegen", lachte sie.

In der Kennenlernphase der beiden waren einer gemeinsamen Zukunft noch keine großen Chancen einzurechnen. Die Promis unter Palmen-Kandidatin hatte Probleme, sich dem Fußballer zu öffnen und ließ ihn lange zappeln. "In der Zeit haben wir zusammen so viel erlebt, dass ich einfach irgendwann nicht mehr ohne ihn sein wollte. Was er alles für mich getan hat, ist unglaublich!", schwärmte die Kölnerin bereits vor einigen Wochen.

Kate Merlan, TV-Bekanntheit

Jakub Jarecki und Kate Merlan, Januar 2021

Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

