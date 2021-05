Müssen sich die Fans um Nick Jonas (28) sorgen? Das Mitglied der Jonas Brothers steht nicht nur regelmäßig mit seinen Brüdern im Musikstudio oder auf der großen Bühne – er ist auch solo sehr aktiv: Zurzeit steht er zum einen für The Voice regelmäßig vor der Kamera und dreht darüber hinaus eine weitere Show, über deren Konzept bisher jedoch noch nicht viel bekannt ist. Nun ist es am Set jedoch zu einem Unfall gekommen, aufgrund dessen der Sänger sofort in ein Krankenhaus gebracht werden musste!

Ein Insider berichtete dem Onlinemagazin TMZ von den beunruhigenden Neuigkeiten rund um Nick. Der Musiker habe sich am Samstagabend während der Dreharbeiten zu seiner neuen Show so schwer verletzt, dass er mit einem Krankenwagen ins nächstgelegene Hospital gebracht werden musste. Bisher gibt es jedoch keine weiteren Details, wie es genau zu dem Unfall gekommen war.

Priyanka Chopras Mann scheint es allerdings schon wieder besser zu gehen: Er habe das Krankenhaus am Sonntag bereits wieder verlassen dürfen und wird am Montagabend darüber hinaus in der "The Voice"-Jury erwartet. Nachdem Nick bereits in der achten Staffel der US-Castingshow als Gastmentor und bei der 18. als Coach mitgewirkt hatte, ist er in diesem Jahr zum dritten Mal dabei.

Getty Images Jonas Brothers

Getty Images Nick Jonas, Sänger

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

