Viva Barcelona! Gerade erst gaben die Jonas Brothers das letzte Konzert ihrer "Happiness Begins"-Welttournee in Spanien. Kurz darauf stoppten sie nun in Barcelona und legten dort eine kleine Auszeit ein. Dabei wurden die Musiker dabei gesichtet, wie sie am Strand der spanischen Metropole Fahrräder ausliehen und damit durch die Straßen kurvten. Doch genossen die drei Brüder hier nur ihre Freizeit oder steckte mehr hinter der Lust aufs Radeln?

Auf aktuellen Paparazzi-Fotos stellt das Trio seine Sportlichkeit unter Beweis. Ganz entspannt fahren die drei auf einer Promenade in Barcelona. Dabei sticht eines ganz besonders ins Auge: Allem Anschein nach wurden die "What A Man Gotta Do"-Interpreten bei jedem Pedaltritt von Kameras verfolgt. Aber nicht nur von Schnappschussjägern wurden sie ins Visier genommen, sondern offenbar auch von professionellen Filmkameras. Könnte das bedeuten, dass die JoBros nicht nur die Zeit in der Sonne genossen, sondern vielleicht sogar ein neues Musikvideo drehten?

Da Joes (30) Frau, Game of Thrones-Star Sophie Turner (23), auf einigen Bildern zu sehen ist, scheint diese Vermutung nicht ganz abwegig zu sein. Wenn die Band dem Stil ihrer letzten Musikclips treu bleibt, wäre das Erscheinen der Schauspielerin durchaus ein Indiz für einen neuen Clip. Denn in den letzten beiden Videos hatten alle drei Frauen Gastauftritte an der Seite ihrer Musiker-Ehemänner.

