Ariana Grande (27) war mal wieder für eine Überraschung gut! Die Musikerin sorgte am späten Montagabend für Hammer-Neuigkeiten: Nur knapp ein halbes Jahr nach ihrer Verlobung mit Dalton Gomez haben die beiden den nächsten Schritt gewagt – und geheiratet. In einer privaten Zeremonie in ihrem Zuhause haben sich die beiden am Wochenende das Jawort gegeben. Die Fans der Sängerin freuen sich natürlich für ihr Glück – fühlen sich jedoch auch ziemlich überrumpelt!

Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage vom Montagabend ist eindeutig: Die Leser sind mehr als baff, dass Ari und Dalton Nägel mit Köpfen gemacht haben! Knapp 83 Prozent der Teilnehmer (753 von insgesamt 908 Votes) waren davon ausgegangen, dass sich das Paar sich mit der Heirat noch etwas mehr Zeit lassen würden. Nur gut 17 Prozent waren zuvor schon sicher, dass es nicht lange dauern würde, bis die beiden vor den Traualtar treten.

Ariana und Dalton selbst meldeten sich noch nicht zu ihrer Eheschließung, die von ihren Managements bestätigt wurde, zu Wort. Laut ihren Pressevertretern sind die zwei jedoch total happy mit der Entscheidung, ihre Zukunft nun gemeinsam zu gestalten: "Das Paar und beide Familien könnten nicht glücklicher sein!"

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de