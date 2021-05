Ariana Grande (27) und Dalton Gomez haben Nägel mit Köpfen gemacht. Nachdem die Sängerin vor rund einem Jahr ihre Beziehung zu dem Immobilienmakler öffentlich gemacht hatte, gab das Paar nur wenige Monate später im vergangenen Dezember seine Verlobung bekannt – ihren riesigen Verlobungsring präsentierte die Musikerin stolz im Netz. Die Heirat der beiden sollte angeblich im Frühsommer stattfinden und tatsächlich: Ariana und Dalton haben sich am Wochenende das Jawort gegeben.

Das bestätigten nun die Manager der 27-Jähriger gegenüber dem US-amerikanischen Magazin People. "Sie haben geheiratet", verkündete ein Vertreter der "positions"-Interpretin. Eine große Party hat es aber nicht gegeben: "[Die Zeremonie] war klein und intim – weniger als 20 Gäste. Der Raum war so voller Glück und Liebe. Das Paar und beide Familien könnten nicht glücklicher sein."

Wie TMZ weiter berichtete, fand die Hochzeit im Haus des Paares in Montecito, Kalifornien, statt. "Sowohl Ari als auch Dalton lieben Montecito. Sie verbringen dort viel Zeit", so die Quelle weiter. Daher sei es nur logisch gewesen, dass die beiden in ihrem Anwesen vor den Traualtar treten werden.

