Menowin Fröhlich (33) ist schwer enttäuscht. Der einstige DSDS-Kandidat musste sich im vergangenen Jahr wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten. Er kam allerdings mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr davon. Dieses Urteil wurde heute allerdings neu verhandelt, nachdem die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen war – und tatsächlich: Das damalige Urteil wurde zurückgerufen und muss bald erneut verhandelt werden. Menowin ist mit dieser Entscheidung nun überhaupt nicht glücklich!

In seiner Instagram-Story kommentiert der Reality-TV-Star die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt – dass ihm im schlimmsten Fall eventuell eine Haftstrafe droht, nimmt Menowin ziemlich mit. "Das ging jetzt nicht so toll für mich aus", resümiert der 33-Jährige ganz trocken. Der Sänger finde besonders schade, dass seiner Meinung nach nicht darauf geachtet wurde, was er bereits gemacht habe – schließlich sei er bereits seit einem halben Jahr in Behandlung. "Ich komme mir echt krass behandelt vor, als wäre ich ein Mörder oder so", gesteht er.

Auch wenn die aktuelle Lage sehr unvorteilhaft für den Verlauf seiner momentanen Therapie sei, wolle er sich davon nicht runterziehen lassen: "Ich tue das hier für mein Leben und deswegen werde ich jetzt nicht das tun, was andere vielleicht tun würden, rückfällig werden und abbrechen. Ich werde das weiterhin durchziehen." Es gehe ihm nämlich nicht darum, dem Richter etwas zu beweisen – sondern um seine Zukunft.

Getty Images Menowin Fröhlich, Musiker

TVNOW / filmpool Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich in "Menowin – Mein Dämon und ich"

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich im März 2021

