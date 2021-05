Menowin Fröhlich (33) muss sich wieder einmal vor Gericht verantworten. Der einstige DSDS-Kandidat versucht momentan, sein Leben umzukrempeln. Im Rahmen seines Drogenentzuges macht der Sänger eine Therapie und nahm zudem jede Menge Kilo ab. Doch jetzt holt ihn wieder seine Vergangenheit ein. Wegen Trunkenheit am Steuer ist er letztes Jahr zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Doch jetzt steht Menowin deswegen wieder vor Gericht!

"Ich bin auf dem Weg zum Oberlandesgericht nach Frankfurt", meldete sich Menowin aus dem Auto bei seinen Fans via Instagram-Story. Nach der Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe im vergangenen Jahr sei die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, weswegen jetzt erneut verhandelt werde. Der Weg zum Gericht fällt dem 33-Jährigen sichtlich schwer. "Es ist ein ekliges Gefühl, wieder aus seinem Therapiealltag herausgerissen zu werden und in seiner Vergangenheit rumzuschweben", gibt er Einblick in sein Seelenleben.

Tatsächlich befindet sich Menowin mitten in einer therapeutischen Behandlung und habe noch viel Arbeit vor sich, erzählte er im Gespräch mit Promiflash. "Ich bin voraussichtlich erst im Juli oder August mit allem fertig", lautete das Update zum Therapieverlauf.

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in der Entzugsklinik

SAT.1 Menowin Fröhlich

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

